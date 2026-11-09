В РФ выросли суммы штрафов банков за ошибки и задержки при передаче данных в ФНС

Штрафы банков из-за ошибок при передаче данных в налоговую выросли в 29 раз В РФ выросли суммы штрафов банков за ошибки и задержки при передаче данных в ФНС

Москва9 ноя Вести.Российские банки по итогам девяти месяцев 2026 года (с января по август) перечислили штрафы на сумму 553 млн рублей, назначенные из-за ошибок и несвоевременной передачи сведений в налоговую службу.

Эта сумма в 29 раз превышает показатель аналогичного периода прошлого года, сообщают "Известия".

Сумма штрафов за неисполнение поручений о перечислении налогов увеличилась без малого в шесть раз – с 3,2 млн до 19 млн рублей.

Также заметно выросли штрафы за нарушение решений о блокировке счетов: если в 2025 году банки заплатили 7 млн рублей, то в текущем году сумма составила 33 млн рублей, то есть в почти пять раз больше.

Эксперты объясняют это ужесточением контроля со стороны ФНС, внедрением систем автоматизированного взыскания задолженности и увеличением числа электронных поручений. Иными словами, налоговой инспекции теперь проще выявить ошибки и задержки банков.

Банки, в свою очередь, ссылаются на технические сбои, перегруженность каналов связи и неоперативное обновление данных. Кроме того, периодически ошибается и налоговая инспекция: например, если указаны неверные реквизиты, банку приходится уточнять, к какому именно счету относится решение о взыскании задолженности.

Эксперты советуют клиентам кредитных организаций в случае блокировки счета выяснить причину в банке и проверить задолженность в личном кабинете ФНС. Если налог уже уплачен, но налоговая еще не получила сведений, или начисление произведено по ошибке, стоит обратиться в ФНС и предоставить подтверждающие документы.

Ранее стало известно, что в работе приложения Ozon Банка произошел массовый сбой.