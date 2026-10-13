Эксперты объяснили, почему гасить кредитки стало сложнее при долгах по налогам Россияне не могут погасить кредитки из-за долгов по налогам

Москва13 окт Вести.Россияне сталкиваются с проблемами при погашении задолженности по кредитным картам из-за долгов по налогам, пишут "Известия". При попытке внести платеж средства блокируются или автоматически списываются в счет задолженности перед ФНС, из-за чего по кредитке возникает просрочка и портится кредитная история.

В ФНС подтвердили законность такой практики: налоговые списания по закону относятся к третьей очереди, а платежи по кредитам — к пятой, поэтому банк обязан сначала направить поступившие деньги на покрытие налогового долга.

Рост числа блокировок эксперты связывают с введенным в ноябре 2025 года внесудебным механизмом взыскания налогов с граждан. Чтобы избежать штрафов, юристы советуют оперативно проверять задолженность в личном кабинете налоговой или на "Госуслугах", оспаривать неправомерные начисления в течение семи дней либо узнавать у банка о возможности внесения средств через кассу напрямую на ссудный счет.