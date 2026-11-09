"Известия": россияне отсуживают у банков деньги за рост ставок по кредитам "Известия": россияне стали получать от банков компенсации из-за повышения ставок

Москва9 ноя Вести.Российские суды все чаще встают на сторону заемщиков, обязывая банки возвращать клиентам средства, уплаченные за опцию снижения ставки по кредиту. Информация следует из решений по таким делам за 2026 год, сообщила газета "Известия".

Некоторым заемщикам даже удается добиться сохранения прежнего процента после отказа от дополнительных услуг. В течение октября вынесено несколько таких вердиктов, говорится в материале.

Юрист коллегии адвокатов Pen & Paper Анна Лысенко в беседе с изданием пояснила, что ставка не является самостоятельной услугой.

Ставка — это цена кредита и существенное условие договора, а не самостоятельная услуга уточнила она

Следовательно, отдельно взимать деньги за изменение процентов, уже зафиксированных в договоре, банк не вправе, продолжила юрист.

Суды нередко квалифицируют такую плату как скрытые проценты, а сами условия — как ущемляющие права потребителей.

Отмечается, что действует и обратная логика: если комиссию признали незаконной, то повышение ставки ввиду отказа от нее тоже неправомерно.

В 2024 году Верховный суд России указал на недопустимость одностороннего повышения ставок по кредитам граждан, включая случаи отказа от платных опций, напомнил управляющий партнер адвокатского бюро "Юг" Юрий Пустовит.

В апреле того же года Банк России рекомендовал банкам не брать плату за снижение ставки и изменение прочих условий кредита, отметил аналитик Freedom Global Владимир Чернов.

При этом рекомендации регулятора не отменяют договорных условий, поэтому за возвратом переплаты заемщику приходится идти к финансовому уполномоченному либо в суд, пишут "Известия".

Клиент может отказаться от дополнительной услуги в любой момент, в том числе, после завершения периода охлаждения, рассказала в интервью газете руководитель проекта "Народного фронта" "За права заемщиков" Евгения Лазарева.

Она напомнила, что эта возможность предусмотрена законом "О защите прав потребителей" и Гражданским кодексом.

Ранее стало известно, что с января по август 2026 года российские банки перечислили 553 миллиона рублей в виде оплаты штрафов за ошибки и несвоевременную передачу данных в налоговую службу.