Москва2 ноя Вести.Российские банки часто навязывают клиентам согласие на рекламные рассылки при оформлении карт и счетов. Об этом сообщают "Известия".

В публикации отмечается, что клиенты сталкиваются с двумя сложностями: иногда рекламные рассылки не всегда можно отключить отдельно от банковского продукта, так как пункт об этому уже включен в документы, а в других случаях автоматическое проставление согласия на рекламу нередко остается незамеченным.

По данным "Известий", о подобных проблемах говорят клиенты многих крупных банков. При этом согласие на рекламу иногда заранее включено в стандартные документы или сам порядок оформления услуг, а не зависит от действий отдельных сотрудников.

В ЦБ РФ напомнили, что автоматически проставленные отметки о согласии на рекламу недопустимы. В регуляторе подчеркнули, что следят за тем, чтобы условия банковских услуг были ясны клиентам, и уделяет особое внимание подобным случаям.

В ФАС также подтвердили, что невозможность отказаться от рекламы при оформлении банковского продукта - недобросовестная практика, которая может нарушать антимонопольное законодательство. Распространение подобных сообщений может происходить только после добровольного согласия клиента, оформление которого должно происходить отдельно от других документов, уточнили в ФАС. При этом отказ от рекламы не должен влиять на выдачу кредита, уточнили в ЦБ.

По словам заместителя руководителя проекта "Народного фронта" "За права заемщиков", куратора платформы "Мошеловка" Аллы Храпуновой, проблема широко распространена на рынке. Она отметила, что даже крупные банки иногда не дают оформить финансовый продукт без согласия на рекламные сообщения.

Ранее обозреватель Евгений Беляков заявил, что на сегодняшний день самым популярным самозапретом среди россиян является самозапрет на кредиты и займы. Кроме того, среди россиян растет популярность самозапрета на сделки с жильем. Благодаря этой услуге мошенники не смогут по поддельной или полученной обманом доверенности заключить сделку, о которой владелец ничего не знает.