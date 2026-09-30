Москва30 сен Вести.Недобросовестные банки практикуют мисселлинг – навязывание услуг, которые не нужны клиентам, однако предлагаются им в настойчивой форме. Конкретные примеры привел в интервью ИС "Вести" президент Ассоциации российских банков (АРБ) Гарегин Тосунян.

По его словам, в основном упор делается на страхование, также предлагаются медицинские и юридические услуги.

Если говорить о том, что является наиболее распространенным, конечно, … там есть и медицинские услуги, и юридические, но в основном упор делается на страхование. Предлагается страхование, тем более, что это еще связано с тем, что когда речь идет, допустим, об ипотеке, о недвижимости, то действительно есть необходимость страхования. Но распространять это на все остальные виды, тем более если вам предлагают застраховать недвижимость в силу того, что это необходимо, то не должны навязывать именно узкую группу страховщиков. Вы должны иметь возможность, и вот это надо знать, что вы имеете право застраховаться где угодно, а не только в той организации, которую вам рекомендует банк отметил Тосунян

Также банки навязывают разнообразные подписки, связанные с кешбэком и сбережениями.

Кешбэк ряду клиентов действительно интересен, и они должны оценивать, допустим, если им это нужно… если у них траты по карте представляют значительную сумму, и они видят, что это выгодно, ради бога. Но навязывать это нельзя – это надо предлагать в качестве перечня возможных, так скажем, преимуществ, которые сам клиент должен выбрать пояснил эксперт

Эксперт посоветовал не соглашаться сразу на предложения сотрудников банка. В первую очередь, стоит попросить договор или "паспорт продукта", в котором прописаны все детали о навязываемой услуге.

Как только вам что-то начинают навязывать, сразу держите хвост пистолетом, сразу не соглашайтесь на месте. Попросите договор, который вам предлагается, изучите его дома, проконсультируйтесь. Необязательно здесь с юристом консультироваться... Вы можете попросить в банке так называемый паспорт продукта, документ, где четко в табличной форме прописаны все условия, чтобы вы могли увидеть: вот здесь я получаю столько-то, здесь я должен заплатить столько-то, чтобы эта услуга была моей. И потом для себя просчитайте добавил он

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