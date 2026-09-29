Москва29 сен Вести.Улучшить кредитную историю возможно за 3-6 месяцев, если дисциплинированно вносить платежи по займам. Об этом сообщил исполнительный директор финансовой онлайн-платформы Webbankir Алексей Павлихин в комментарии РИА Новости.

Сформировать положительную динамику платежей и зафиксировать ее в Бюро кредитных историй можно за 3-6 месяцев. Дисциплина - это самый важный фактор в формировании кредитного рейтинга, ее вес в оценке достигает около 35% уточнил аналитик

По его словам, при низком рейтинге следует постепенно копить баллы, а не пытаться сразу взять большой кредит.

Ранее аналитики обращали внимание, что ни один крупный банк не одобрит заявку клиента с низким кредитным рейтингом на получение займа на рыночных условиях и заложит риски дефолта в конечную ставку.