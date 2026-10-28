Россиянам рассказали, на что можно установить самозапрет Экономист Мехтиев: самозапреты защитят от последствий кражи цифровой личности

Москва28 окт Вести.Сегодня самым популярным самозпретом среди россиян является самозапрет на кредиты и займы. Однако это далеко не единственный самозпрет, который могут установить для себя россияне. Об аналогичной мере в других сферах рассказал в статье KP.RU обозреватель Евгений Беляков.

Самозапрет на кредиты оформили свыше 22 миллионов человек, следует из материала. Отмечается, что снять его пользователь может в любой момент.

Такая услуга позволяет бороться с мошенничеством, поскольку с оформленным самозапретом на кредиты, никто не сможет удаленно оформить заем даже с паспортными данными человека.

Также среди россиян растет популярность самозпрета на сделки с жильем. Благодаря этой услуге аферисты не смогут по поддельной или полученной обманом доверенности заключить сделку, о которой владелец ничего не знает.

С 1 сентября россияне могут ограничить себя в азартных играх. Оформить такой самозапрет можно через "Госуслуги" или в МФЦ с паспортом. Заявление поступает в Единый регулятор азартных игр (ЕРАИ) и человека включают в перечень. Минимальный срок такого ограничений составляет один год, указано в сообщении.

Также россияне могут запретить операторам связи заключать договоры на новые сим-карты без личного визита в салон. Кроме того, можно отказаться от рекламных СМС-рассылок и спам-звонков. Для этого необходимо оформить заявление через личный кабинет на сайте или в мобильном приложении оператора, либо в салоне связи с паспортом.

Кроме того, можно запретить входящие звонки с незнакомых номеров или поставить ограничение на скачивание приложений из незнакомых источников. Это можно сделать в настройках смартфона.

Некоторые банки также предлагают собственные сервисы самоограничений. Так, можно поставить запрет, например, на снятие наличных или переводы, либо установить лимиты - дневные или месячные.

С 1 марта 2027 года россияне также получат возможность отказаться от входящих звонков из-за рубежа.

Как отметил гендиректор Ассоциации развития финансовой грамотности Эльман Мехтиев, самозпреты представляют собой борьбу с возможными последствиями кражи мошенниками цифровой личности человека.