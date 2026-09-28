Более 64 тысяч россиян добровольно отказались от азартных игр Минфин: с 1 сентября самозапрет на азартные игры установили 64 тыс. россиян

Москва28 сен Вести.Более 64 тысяч граждан России воспользовались механизмом добровольного самозапрета на участие в азартных играх менее чем за месяц с момента вступления закона в силу. Об этом сообщил заместитель директора департамента финансовой политики Минфина РФ Александр Христофоров на круглом столе в Совете Федерации, посвященном защите граждан от игровой зависимости.

На сегодняшний день — не прошло еще месяца — сегодня 28 сентября, закон вступил в силу 1 сентября. Уже более 64 тысяч человек воспользовались этим сервисом сказал Христофоров

Представитель Минфина отметил, что механизм оказался востребованным, а усилия государства получили "живой отклик граждан, которые столкнулись с этой бедой".

С 1 сентября вступил в силу федеральный закон, вводящий добровольный самозапрет на участие в азартных играх. Он позволяет россиянам ограничить себе доступ в казино, залы игровых автоматов, букмекерские конторы и тотализаторы. Подать заявление можно двумя способами: лично в любом МФЦ при предъявлении паспорта либо в электронной форме через портал "Госуслуги" с использованием простой или усиленной электронной подписи. Минимальный срок действия самозапрета — 12 месяцев, досрочно отменить его по собственному желанию невозможно.