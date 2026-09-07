Юрист раскрыл, что грозит казино за допуск к играм лиц с самозапретом Юрист Палюлин: казино грозит штраф за допуск лиц, оформивших самозапрет

Москва7 сен Вести.Казино или букмекерской конторе, которые позволили гражданину, установившему самозапрет, участвовать в азартных играх грозит штраф, а также они будут нести имущественную ответственность перед игроком. Подробности в интервью ИС "Вести" сообщил юрист Антон Палюлин.

Штраф может последовать не только за прием ставок, но и за выдачу обменных знаков (фишек, жетонов) в казино и залах игровых автоматов, а также за направление им любой рекламы с азартными услугами.

Если вдруг такое случилось, то, во-первых, букмекерская контора или казино подлежит штрафу от 300 тысяч до 500 тысяч рублей на юридическое лицо. А во-вторых, денежные средства, которые были проиграны в период, если ставка была сделана после самозапрета… подлежат возврату через суд, как незаконно полученные объяснил юрист

С 1 сентября 2026 года россияне могут добровольно ограничить свое участие в азартных играх: казино, залах игровых автоматов, букмекерских конторах и тотализаторах. Для включения в специальный перечень необходимо подать заявление в МФЦ либо через "Госуслуги". Срок самозапрета гражданин определяет самостоятельно, но он не может быть меньше 12 месяцев. Отменить самозапрет досрочно нельзя.