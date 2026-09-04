Житель ЕАО предстанет перед судом в Хабаровске за организацию азартных игр

Житель ЕАО будет осужден за организацию подпольного казино в Хабаровске Житель ЕАО предстанет перед судом в Хабаровске за организацию азартных игр

Москва4 сен Вести.Суд в Хабаровске рассмотрит дело 39-летнего жителя Еврейской автономной области, обвиняемого в незаконных организации и проведении азартных игр, сообщила пресс-служба СУ СК России по Хабаровскому краю и ЕАО в мессенджере МАХ.

Следствием установлено, что обвиняемый в период с апреля по июнь 2026 года попросил своего знакомого арендовать для него помещение с отдельным входом в городе Хабаровске, где незаконно организовал и проводил азартные игры с использованием 26 игровых автоматов вне игорной зоны с целью извлечения прибыли. Деятельность мужчины была пресечена сотрудниками правоохранительных органов написали в пресс-службе

Дело направлено в суд для рассмотрения по существу.