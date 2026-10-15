Россиянам объяснили, в каких случаях банк вправе аннулировать кешбэк Эксперт Веселова: банк может списать кешбэк за возврат товара

Москва15 окт Вести.Банки вправе отменять ранее начисленный кешбэк, если для этого есть основания, предусмотренные законодательством или правилами программы лояльности, рассказала RT эксперт финансового маркетплейса "Сравни" Евгения Веселова.

Например, если покупатель вернул товар или отменил покупку, за которую был начислен кэшбэк, либо операция не соответствует условиям программы: относится к исключённым категориям расходов или превышает установленный лимит пояснила она

Кроме того, банк может исправить ошибочное начисление, возникшее из-за технического сбоя, либо отменить кешбэк при выявлении злоупотреблений. К ним относятся фиктивные покупки, искусственное разделение платежей ради увеличения бонусов и использование личной банковской карты для оплаты бизнес-расходов. При этом кредитная организация должна подтвердить факт нарушения, подчеркнула эксперт.

Среди других возможных причин аннулирования бонусов Веселова назвала несоблюдение условий акции, истечение срока действия кешбэка и закрытие карты. Однако такие основания должны быть заранее закреплены в правилах программы. При принятии решения банк обязан учитывать условия, действовавшие на момент покупки.

Если кредитная организация списала бонусы без законных оснований, применила новые правила задним числом или не сообщила клиенту о существенных ограничениях, ее действия можно оспорить.

В случае отмены кешбэка эксперт рекомендует запросить у банка письменное объяснение с указанием конкретного пункта правил, послужившего основанием для списания. Если ответ не удовлетворит клиента, он может направить официальную претензию в кредитную организацию, а при отсутствии результата - обратиться в Банк России.

Ранее сообщалось, что недобросовестные банки практикуют мисселлинг – навязывание услуг, которые не нужны клиентам, однако предлагаются им в настойчивой форме. Конкретные примеры привел в интервью ИС "Вести" президент Ассоциации российских банков (АРБ) Гарегин Тосунян.