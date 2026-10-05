Юрист рассказала о возможности банков устанавливать комиссию за размен монет Юрист Суворова: банки вправе установить комиссию за размен монет на банкноты

Москва5 окт Вести.Услуга обмена монет на банкноты может стать платной: банки имеют право ввести комиссию за подобные операции, сообщило РИА Новости со ссылкой на директора по правовым вопросам "Сравни" Юлию Суворову.

Банк вправе установить комиссию за размен монет на банкноты. Ее размер определяется банком самостоятельно. Размен денежных знаков является отдельной услугой, за которую законодательство не запрещает взимать плату, поэтому банк сам решает, устанавливать ли комиссию и в каком размере рассказала она

Юрист также напомнила, что Банк России регулярно проводит акцию "Монетная неделя", когда граждане могут поменять монеты на банкноты без комиссии.

Другой способ – внести монеты на свой банковский счет, а затем снять наличные в банкомате, поскольку за эти операции плата не взимается.