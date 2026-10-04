В ЦБ уточнили, какие поврежденные банкноты можно обменять на новые ЦБ: поврежденная на 45% банкнота подлежит обмену

Москва4 окт Вести.Поврежденная денежная купюра подлежит обмену, если она сохранила не менее 55% от первоначального вида. Об этом сообщили в главном управлении Банка России по Центральному федеральному округу в комментарии РИА Новости.

Обмену подлежат поврежденные банкноты без признаков подделки, если они утратили значительный фрагмент, но сохранили не менее 55% первоначальной площади. Поврежденные деньги можно бесплатно сдать в любой банк, работающий с наличными - банк направит их на экспертизу в Банк России. После положительного заключения сумму выдают наличными или зачисляют на счет клиента пояснили в ЦБ

Специалисты Центробанка уточнили, что обмену подлежат обожженные, обугленные, истлевшие или поврежденные агрессивными средами банкноты. Также можно обменять купюры, склеенные из любого числа фрагментов одной банкноты и занимают в сумме не менее 55% ее площади.

Также обмену подлежат купюры, составленные из двух фрагментов разных банкнот одного номинала, различающихся по графическому оформлению и составляющих каждый не менее 50% первоначальной площади.

Ранее сообщалось, что срок службы пятитысячной банкноты в среднем составляет более десяти лет. Купюры меньших номиналов чаще переходят из рук в руки – поэтому, как правило, ветшают быстрее.