МВД РФ: чаще всего в России подделывают купюры номиналом 5 тыс. рублей

В МВД рассказали, какие купюры в России подделывают чаще всего МВД РФ: чаще всего в России подделывают купюры номиналом 5 тыс. рублей

Москва5 сен Вести.Чаще всего в России подделывают купюры номиналом 5 тыс. рублей, а для сбыта выбирают места, где нет детекторов банкнот. Об этом рассказал представитель пресс-центра МВД РФ в беседе с агентством ТАСС.

При этом отмечается, что с 2021 правоохранители провели масштабные мероприятия по выявлению и пресечению деятельности фальшивомонетчиков, что существенно повлияло на декриминализацию этой сферы. А с 2022 года наблюдается значительное снижение подделок.

Основным объектом посягательства фальшивомонетчиков являются купюры номиналом 5 000 рублей приводятся слова собеседника

Говоря о цифрах, в 2025 году было изъято поддельных банкнот и монет: 5 рублей – 16 штук, 10 рублей - 31, 50 рублей - 6, 100 рублей - 40, 500 рублей – 65, 1 тыс. рублей - 1 127 штук, 2 тыс. рублей – 178, 5 тыс. рублей - 3 057.