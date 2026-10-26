"Монетная неделя" начинается в России Банки РФ обменяют монеты на купюры в рамках "Монетной недели"

Москва26 окт Вести.Акция "Монетная неделя" начинается в РФ. С 26 октября по 7 ноября банки РФ и присоединившиеся к акции магазины поменяют гражданам накопившиеся у них монеты на купюры, не взимая комиссию, сообщило РИА Новости со ссылкой на представителей крупнейших кредитных организаций.

ПСБ примет участие в осенней всероссийской акции "Монетная неделя", организованной Банком России. Любой желающий сможет обменять в офисах ПСБ накопившиеся монеты на банкноты Банка России или зачислить эквивалент сданной суммы на счет или банковский вклад рассказали в банке

В отделениях ВТБ можно будет поменять монеты не только на купюры, но и на памятные монеты из недрагоценных металлов. Чтобы ускорить процесс обмена, отделения оснастили счетчиками монет.

Россельхозбанк предложит обменять монеты в 61 региональном филиале и в одном из подразделений головного офиса. По итогам осенней "Монетной недели" банк планирует собрать не менее 4,6 млн монет на общую сумму 19,6 млн рублей.