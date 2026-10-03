ЦБ: срок обращения купюры номиналом 5000 рублей составляет более 10 лет

В ЦБ рассказали о сроке службы пятитысячной банкноты ЦБ: срок обращения купюры номиналом 5000 рублей составляет более 10 лет

Москва3 окт Вести.Пятитысячная банкнота в среднем служит более десяти лет. Об этом рассказали в главном управлении Банка России по Центральному федеральному округу, передает РИА Новости.

Отмечается, что банкноты меньших номиналов чаще переходят из рук в руки – поэтому, как правило, ветшают быстрее.

Скорость износа зависит прежде всего от интенсивности использования... Пятитысячная может обращаться более десяти лет заявили в ЦБ

В июле 2026 года Банк России ввел в обращение модернизированную банкноту номиналом в 100 рублей. Купюра посвящена Центральному федеральному округу (ЦФО), карта которого изображена в верхней правой части оборотной стороны банкноты