Москва3 октВести.Пятитысячная банкнота в среднем служит более десяти лет. Об этом рассказали в главном управлении Банка России по Центральному федеральному округу, передает РИА Новости.
Отмечается, что банкноты меньших номиналов чаще переходят из рук в руки – поэтому, как правило, ветшают быстрее.
Скорость износа зависит прежде всего от интенсивности использования... Пятитысячная может обращаться более десяти летзаявили в ЦБ
В июле 2026 года Банк России ввел в обращение модернизированную банкноту номиналом в 100 рублей. Купюра посвящена Центральному федеральному округу (ЦФО), карта которого изображена в верхней правой части оборотной стороны банкноты