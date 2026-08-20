Москва20 авг Вести.Банк России выпустит в обращение инвестиционные золотые и серебряные монеты.

Банк России 21 августа 2026 года выпускает в обращение инвестиционные монеты "Георгий Победоносец": серебряную номиналом 100 рублей; золотую номиналом 100 рублей; золотую номиналом 200 рублей; золотую номиналом 10 000 рублей говорится в сообщении регулятора

На лицевой стороне расположены рельефное изображение герба РФ и надписи: "Российская Федерация", "Банк России", а также номиналы монет.

На оборотной стороне - рельефное изображение Георгия Победоносца на коне, поражающего копьем змея. Гурт монеты рифленый.

Серебряная монета номиналом 100 рублей выпускается тиражом до 100 штук, золотые монеты номиналами 100 и 200 рублей - до 100 тысяч штук, золотая монета номиналом 10 тысяч рублей - до 100 штук.