Москва26 окт Вести.Банк России подготовил для кредитных организаций рекомендации по проверке происхождения крупных сумм наличных, которыми распоряжаются клиенты, сообщили на сайте регулятора.

Проверки необходимы, чтобы банки своевременно выявляли подозрительные операции, которые могут быть направлены на отмывание доходов, полученных преступным путем, включая введение теневой наличности в легальный оборот говорится в сообщении ЦБ

Согласно документу, особое внимание нужно уделять операциям физических лиц на сумму от 5 млн рублей - как разовым, так и совокупным за календарный месяц. Для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей рекомендации предусматривают проверку независимо от размера операции.

В основном, банкам советуют проверять финансовое положение клиентов и запрашивать подтверждение законности получения денежных средств до проведения операций. Речь идет о внесении наличных на счета, переводах без открытия счета, обмене валюты, а также покупке драгоценных металлов, инвестиционных монет и обработанных природных алмазов.

Для подтверждения происхождения денег граждане могут предоставить справки о доходах, налоговые декларации, документы о заработке в качестве самозанятого, договоры купли-продажи имущества, свидетельства о наследстве и другие бумаги. При этом банки должны оценивать не только наличие документов, но и их достоверность.

Если клиент не сможет объяснить происхождение средств, предоставит недостаточно информации или вызовет сомнения в подлинности документов, кредитная организация может признать операцию подозрительной, повысить уровень риска клиента или рассмотреть вопрос об отказе в ее проведении.

Ранее ЦБ РФ сообщил, что банк может заподозрить, что клиент находится под влиянием мошенников в случае снятия наличных в течение 24 часов после получения кредита.