Юрист рассказал, какие операции с наличными могут вызвать подозрение у банка Юрист: внесение на счет крупной суммы наличных может вызвать у банка подозрение

Москва27 окт Вести.Некоторые операции с наличными, например, внесение крупных сумм на счет и последующий перевод этих средств в другую страну, могут вызвать повышенный интерес банковских служб. Об этом РИА Новости рассказал юрист, руководитель Центра правопорядка в Москве и области Александр Хаминский.

Банки с особым вниманием относятся к операциям, в которых одновременно есть несколько характерных признаков, отметил эксперт.

Например, для физических лиц такими признаками названы внесение наличных на сумму от пяти миллионов рублей за 30 дней при высокой доле таких поступлений в обороте с последующим переводом значительной части денег за рубеж в течение короткого срока, а также многочисленные крупные внесения наличных с аналогичным последующим переводом пояснил Хаминский

Юрист уточнил, что названные цифры не являются универсальными пороговыми значениями для банков или маркерами подозрительных операций. Если речь идет о легальных доходах, в том числе о зарплате, гражданин вправе снимать такие средства со счета и держать в виде наличных, а затем положить всю сумму на свой банковский счет.

В то же время специалист посоветовал предоставить все документы, подтверждающие законное происхождение денежных средств, если у банка все-таки возникли вопросы. В качестве таких документов можно использовать справки о доходах, выписки по счетам, документы о продаже имущества и иные сведения, подчеркнул Хаминский.

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