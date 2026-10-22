Эксперт Виноградов предупредил о схеме с продажей доступа к онлайн-банку

Продажа доступа к онлайн-банку может грозить тремя годами тюрьмы Эксперт Виноградов предупредил о схеме с продажей доступа к онлайн-банку

Москва22 окт Вести.Предложения заработать на временной передаче доступа к банковскому аккаунту связаны с мошенническими схемами и незаконными финансовыми операциями. Об этом в беседе с RT предупредил член Общественной палаты России, доктор юридических наук, профессор, декан факультета права НИУ ВШЭ Вадим Виноградов.

Владельцам счетов обещают вознаграждение за предоставление данных для входа в онлайн-банк: мошенники убеждают жертву, что аккаунт необходим для проведения обычных коммерческих операций, например, выкупа товара на маркетплейсе. В результате счет жертвы становится одним из звеньев цепочки движения похищенных средств.

Например, мошенники похищают деньги у человека и переводят их на счет владельца "арендованного" аккаунта. Затем через его онлайн-банк оплачивают покупки на маркетплейсах. Приобретенные товары впоследствии перепродают, чтобы получить выручку вместо прямого перевода похищенных денег на собственные счета. Для организаторов схемы чужой банковский аккаунт служит способом скрыть движение похищенных денег сказал юрист

Вопросы со стороны банка и правоохранительных органов могут возникнуть даже в том случае, если сам владелец не совершал переводов и не приобретал товары.

За передачу доступа к онлайн-банку для проведения неправомерных операций владельцу счета может грозить уголовная ответственность подчеркнул Виноградов

Так, предоставление доступа к онлайн-банку из корыстной заинтересованности для совершения незаконных операций может повлечь штраф от 100 тыс. до 300 тыс. рублей или другое наказание, вплоть до лишения свободы на срок до трех лет.

При этом, по словам эксперта, сам факт передачи данных не означает наличия состава такого преступления.

Необходимо установить, что владелец действовал из корыстной заинтересованности и осознавал, что передает доступ для совершения неправомерных операций отметил он

Если данные для входа уже предоставлены, следует как можно скорее связаться с банком, попросить заблокировать посторонний доступ, сменить учетные данные и завершить активные сеансы на чужих устройствах. Переписку с организаторами и сведения об операциях необходимо сохранить, а при обнаружении признаков преступления – обратиться в полицию, заключил эксперт.