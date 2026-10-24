Банк России: снятие денег сразу после получения кредита вызывает подозрение ЦБ предупредил, что снятие всей суммы после получения кредита подозрительно

Москва24 окт Вести.Банк может заподозрить, что клиент находится под влиянием мошенников в случае снятия наличных в течение 24 часов после получения кредита. Об этом сообщил ЦБ РФ, передает РИА Новости.

Банк может решить, что клиент находится под влиянием злоумышленников, если снимает деньги в течение 24 часов после оформления кредита (займа) или увеличивает лимит на выдачу наличных говорится в сообщении

Кроме того, финорганизацию могут насторожить сомнительны переводы через СБП на сумму свыше 200 тыс. рублей, а также подозрение вызывает досрочное закрытие вкладов на аналогичную сумму.

Помимо финансовых операций, банки отслеживают и другие признаки, среди которых нехарактерное поведение клиента и смена номера телефона для входа в онлайн-банк.

Поводом для проверки может стать и высокая активность телефонных разговоров за несколько часов до совершения операции.