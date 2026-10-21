ЦБ: с 1 марта переводы с устройств с вредоносным ПО будут блокироваться

В ЦБ напомнили, что банки будут отклонят переводы с устройств с вредоносным ПО ЦБ: с 1 марта переводы с устройств с вредоносным ПО будут блокироваться

Москва21 окт Вести.Российские банки с 1 марта будут отказывать клиентам в переводе денежных средств с мобильных устройств, на которых выявлено вредоносное программное обеспечение. Об этом заявил в подкасте на обучающей платформе Банка России "Финтрек" директор департамента информационной безопасности ЦБ Вадим Уваров.

По его словам, мера позволит защитить граждан от схем и уловок мошенников.

Если будет выявлено, что на вашем аппарате выявлен вредонос, то банк отклонит операцию и предложит провести ее с безопасного устройства, либо предложит прийти в отделение сказал Уваров

Ранее сообщалось, что мошенники придумали новую схему для обмана и выманивая информации у россиян. Теперь они притворяются врачами и пытаются втереться в доверие с помощью "безобидных" вопросов о росте и весе.