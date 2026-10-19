"Напишите рост и вес": мошенники притворяются врачами, чтобы обмануть москвичей Москвичей предупредили о мошенниках, которые пишут в мессенджере от имени врача

Москва19 окт Вести.Мошенники придумали новую схему для обмана и выманивая информации у москвичей. Теперь они притворяются врачами и пытаются втереться в доверие с помощью "безобидных" вопросов о росте и весе. О новой схеме рассказали в столичном департаменте здравоохранения.

Злоумышленники пишут в мессенджерах от имени врача и просят прислать рост и вес — якобы для обновления электронной медкарты. Безобидный вопрос нужен, чтобы втереться в доверие. Дальше мошенники могут попросить код из СМС или другие данные для входа в медкарту и на "Госуслуги" говорится в сообщении депздрава в мессенджере МАХ

Там напомнили, что настоящие специалисты не пишут пациентам с личных аккаунтов и не запрашивают какие-либо данные. Если же такое происходит, что вероятнее всего речь идет о попытке обмана. В таком случае собеседнику нельзя передавать какие бы то ни было сведения.