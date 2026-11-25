Мошенники под видом диспансеризации выманивают у москвичей персональные данные В Москве рассказали о новой уловке мошенников с "диспансеризацией"

Москва25 ноя Вести.Департамент здравоохранения Москвы рассказал о новой уловке мошенников: они звонят москвичам, называют себя работниками медучреждений и уверяют, что пройти диспансеризацию якобы можно только до конца года. Об этом говорится в канале ведомства на платформе MAX.

Затем аферисты предлагают записаться через ЕМИАС или "Госуслуги" и выпытывают у собеседника ФИО и другие личные данные. В департаменте призвали не поддаваться давлению и не сообщать незнакомцам персональные сведения, пароли и коды из sms.

Кажется, они давно не обновляли методички: у москвичей есть "Московский чекап", с которым позаботиться о себе можно в любое время говорится в публикации

Чтобы начать "Московский чекап", достаточно зайти в приложение "ЕМИАС.ИНФО", заполнить анкету и получить персональные рекомендации, после чего пройти только нужные обследования.