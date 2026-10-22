Жителей Москвы предупредили о новой схеме мошенничества с "Пушкинской картой" Мошенники предлагают москвичам обналичить средства с "Пушкинской карты"

Москва22 окт Вести.Эксперты проекта "Перезвони сам" рассказали о новой схеме мошенничества, рассчитанной на юных москвичей в возрасте от 14 до 22 лет. Речь идет об афере с обналичиванием средств с "Пушкинской карты", говорится на официальном сайте мэра и правительства столицы.

Злоумышленники вступают переписку с подростками и молодыми людьми в соцсетях и мессенджерах, обещая быстрое получение наличных с карты. Получив доступ к ней, преступники похищают все средства и исчезают.

Эта схема - пример социальной инженерии: мошенники не взламывают карту, а обманом убеждают держателя отдать сведения. Они играют на естественном желании подростка получить живые деньги здесь и сейчас заявила руководитель проекта "Перезвони сам" столичного Департамента информационных технологий Валентина Шилина

По словам экспертов, передавая данные карты и код из СМС, молодые люди собственными руками открывают доступ к счету. Вернуть списанные мошенниками деньги практически невозможно.

Москвичи должны помнить, что "Пушкинская карта" имеет строгие ограничения и не дает возможности снять наличные, отметили специалисты. Любые предложения о выведении или конвертировании средств с карты являются заведомо мошенническими.

Также держатель карты, передавая персональные данные и коды подтверждения третьим лицам, а также пытаясь незаконно обналичить бюджетные средства, может столкнуться с серьезными правовыми последствиями. Правоохранительные органы могут квалифицировать такие действия как соучастие в мошенничестве.