В Москве мошенники используют шприцы, чтобы выманивать деньги у прохожих В Москве аферисты придумали новую схему обмана с инсулиновыми шприцами

Москва17 авг Вести.В Москве злоумышленники придумали новый способ выманивать деньги у прохожих – теперь они показывают шприцы и просят помочь с покупкой инсулина, чтобы вызвать доверие и получить перевод на карту. Об этом изданию "РГ" рассказал адвокат по уголовным делам Максим Девятьяров.

Один из инцидентов произошел у метро "Белорусская". К девушке подошел мужчина с просьбой дать денег на инсулин, показал ручку для инъекций и объяснил, что его банковские карты заблокированы. Когда девушка предложила вместе сходить в аптеку, он отказался под предлогом, что нужного лекарства поблизости нет.

Адвокат пояснил, что мошенники намеренно отклоняют предложения купить препарат, так как их цель – получить перевод на карту.

Любой человек подходит, начинает под видом нехватки инсулина у человека спрашивать деньги. Причем желательно, чтобы был перевод на какую-то карту, его или его родственника объяснил эксперт

По его словам, аферисты рассчитывают на то, что человек пожалеет и переведет деньги, а не на реальную покупку лекарства.

Девятьяров предупредил, что подобные схемы становятся все более изощренными, и призвал граждан быть бдительными.