В Госдуму внесли законопроект о борьбе с подозрительными переводами

В России могут ограничить переводы и внесение наличных некоторым клиентам банков В Госдуму внесли законопроект о борьбе с подозрительными переводами

Москва11 ноя Вести.В Госдуму внесли законопроект, предусматривающий ограничение внесения наличных и получения переводов от других граждан для клиентов банков, подозреваемых в сомнительных операциях. Лимит составит 30 тысяч рублей в месяц по каждому виду операций. Об этом свидетельствуют данные электронной базы нижней палаты парламента.

Согласно инициативе, Банк России будет выявлять риски подозрительных операций и передавать информацию о них кредитным организациям и Росфинмониторингу. Банки будут обязаны вводить ограничения при выявлении соответствующих признаков.

Срок действия ограничений составит не более года, а при повторном выявлении подозрительных операций - два года. Клиенты смогут обжаловать решение банка в досудебном порядке.

Авторами законопроекта выступила группа депутатов и сенаторов во главе с председателем комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолием Аксаковым.

В пояснительной записке отмечается, что теневые финансовые операции все чаще проводятся через переводы между физическими лицами. В случае принятия закон вступит в силу 1 марта 2028 года.

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