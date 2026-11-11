Москва11 ноя Вести.Для выявления подозрительных операций и пресечения отмывания преступных доходов Банк России рекомендовал кредитным организациям проверять происхождение крупных сумм наличных от 5 млн рублей для физических лиц однократно или за календарный месяц. Подробнее о новой мере и ее целях рассказал ИС "Вести" председатель Национального совета финансового рынка Андрей Емелин.

С октября 2026 года Центробанк России рекомендовал кредитным организациям проверять клиентов, которые вносят на свои карты наличные от 5 млн руб. и выше. То есть теперь клиентам нужно быть готовыми к тому, что сотрудники банков запросят документы, подтверждающие доход. Даже попытка разделить крупную сумму на несколько меньших платежей, чтобы избежать внимания банка, способна вызвать вопросы.

Банк России очень много лет ведет планомерную борьбу с тем, что является легализацией незаконного дохода. Что новое в ней: указан перечень документов, которые должны быть представлены клиентом в случае возникновения сомнения в происхождении денег. Это может быть налоговая декларация по форме 3-НДФЛ, это может быть договор дарения, если вы одаряемый, это может быть договор займа, документ, подтверждающий совершение вами операции с недвижимостью или с недвижимостью рассказал Емелин

Он предупредил, что будет ожидать того, кто попытается внести крупную сумму денег на счет через банкомат.

В случае если он попытается это сделать, ему будет операция эта заблокирована через банкомат. Он обратится в кассу кредитной организации, где от него попросят эти самые оправдательные документы. Банк отслеживает не только происхождение суммы, речь не идет о том, что он под конкретный рубль просит конкретный документ, а речь идет о том, что нужно одновременно подтвердить ваше финансовое положение, что вы, в принципе, человек, имеющий возможность распоряжаться подобными суммами. Например, если вдруг вы все время клали 100 000, и вдруг вы принесли 5 млн., здесь не возникнуть к вам вопросов не может рассказал Емелин

Ранее сообщалось, что Банк России подготовил для кредитных организаций рекомендации по проверке происхождения крупных сумм наличных, которыми распоряжаются клиенты. Согласно документу, особое внимание нужно уделять операциям физических лиц на сумму от 5 млн рублей - как разовым, так и совокупным за календарный месяц. Для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей рекомендации предусматривают проверку независимо от размера операции.