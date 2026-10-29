Шуточные комментарии к денежным переводам могут привести к проблемам Экономист Покаместов: шуточные подписи к переводам денег могут вызвать проверку

Москва29 окт Вести.Шуточные комментарии к банковским переводам со словами "На откат", "На бомбу" или "На торт" могут привести к проведению проверки. Об этом предупредил кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при Правительстве РФ Илья Покаместов в комментарии изданию "Абзац".

По словам эксперта, в некоторых случаях шутника могут заблокировать. Покаместов объяснил, что банки обязаны соблюдать требования безопасности и следовать закону "О противодействии легализации, отмыванию доходов и финансированию терроризма". Эксперт сообщил, у банков предусмотрен автоматический анализ полей с сообщениями.

Если вы, переводя денежные средства через приложение банка, напишете в окошке сообщение получателю "На откат", "На терроризм", "На бомбу" или любые аналогичные примечания, это привлечет внимание службы безопасности и сотрудников по борьбе с терроризмом предупредил эксперт

Покаместов добавил, что также нельзя делать приписки вроде "На торт", "На ноготочки", так как может возникнуть подозрение, что человек их финансирует.

Вместе с тем экономист порекомендовал не оставлять поле для комментариев пустым.

В апреле в России начали действовать новые правила денежных переводов.