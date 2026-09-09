Россияне в любой момент могут отказаться от услуг фитнес-клуба или бассейна

Роскачество: россияне могут вернуть деньги за абонемент в фитнес-клуб Россияне в любой момент могут отказаться от услуг фитнес-клуба или бассейна

Москва9 сен Вести.Россияне могут отказаться от услуг фитнес-клуба в любой момент, при этом клуб обязан вернуть деньги за абонемент, за исключением фактически понесенных расходов. Об этом сообщил РИА Новости директор департамента защиты прав потребителей Роскачества Игорь Поздняков.

По его словам, важно действовать грамотно и знать свои права.

Согласно положениям закона РФ "О защите прав потребителей" и Гражданского кодекса РФ каждый клиент фитнес-клуба или бассейна имеет право отказаться от услуг в любое время без объяснения причин​​​. При этом любые условия договора, не соответствующие положениям закона, не подлежат выполнению отметил Поздняков

Эксперт порекомендовал перед тем, как требовать возврат денежных средств, внимательно изучить договор. В большинстве случаев там прописан регламент расторжения и порядок финансовых расчетов. Далее необходимо обратиться в клуб и решить вопрос устно. Часто владельцы спортзалов идут навстречу клиентам, которые хотят отказаться от абонемента.

Если администрация отказывается расторгать договор и возвращать средства, то необходимо подать письменное заявление об отказе от исполнения договора с требованием вернуть деньги.

Статистика показывает, что значительная часть клиентов прекращает занятия в тренажерном зале в первые два месяца после покупки абонемента.