Москва8 ноя Вести.Россияне готовы отменить самозапрет на кредиты по нескольким причинам. Среди них крупные покупки, оформление ипотеки, автокредита и непредвиденные траты. В этих случаях самозапрет готовы снять 32% граждан, отмечается в исследовании аналитики финансового маркетплейса "Выберу.ру", которое приводит РИА Новости.

В опросе приняли участие три тысячи респондентов. Возможность снятия самозапрета в последнее время рассматривали 38% участников исследования.

Главной причиной отказаться от самозапрета 32% участников опроса называют непредвиденные расходы, на которые не хватает собственных сбережений поясняется в исследовании

Для рефинансирования долгов или получения займа на более выгодных условиях готовы отказаться от запрета 10% россиян, а 8% - для развития бизнеса и оплаты профессионального обучения. При этом почти 60% после отмены самозапрета вновь готовы его восстановить, возвращать защиту точно не будут 11% россиян.

Причин для отмены ограничения не видят 16% опрошенных.

Сервис самозапрета на займы и кредиты на "Госуслугах" действует с 1 марта 2025 года. С этого времени им воспользовались 30 миллионов граждан. Четыре миллиона россиян воспользовались разделом "Защита от мошенников", а 1,8 миллиона человек ограничили себе оформление новых сим-карт.