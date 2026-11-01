Каждый девятый россиянин разрывал дружбу из-за финансовых конфликтов Каждый девятый россиянин прекращал общение с другом из-за финансовых разногласий

Москва1 ноя Вести.Из-за денежных споров 11 процентов россиян полностью прекращали дружбу, а 23 процента после финансового конфликта стали общаться реже. Такие данные приводит агентство РИА Новости со ссылкой на результаты исследования "Выберу.ру".

Каждый девятый (11%) полностью прекращал дружеские отношения из-за денег, а еще 23% стали реже общаться с человеком после финансового конфликта говорится в публикации

Чаще всего причиной разрыва становился невозвращенный долг - об этом сказал каждый третий, кто перестал общаться с другом из-за денег. Почти каждый четвертый не выдержал постоянных просьб оплатить совместные расходы за другого. Еще 18 процентов назвали проблемой нежелание друга скидываться на такси, поездки или аренду жилья, а 14 процентов ссорились из-за просьб занять до зарплаты.

Отказывать в денежных просьбах готовы не все. Каждый третий не может отказать другу ни при каких обстоятельствах, 41 процент опрошенных решают по сумме и ситуации, а 23 процента респондентов обычно отказывают, если не уверены, что деньги вернут. Среди тех, кто уже сталкивался с невозвращенными долгами, отказать в повторном займе готовы 57 процентов.

Аналитики выяснили и то, какую сумму россияне готовы простить. Для 39 процентов это до 1 тысячи рублей, для 31 процента - до 5 тысяч. До 10 тысяч не стали бы требовать обратно 18 процентов опрошенных, а 12 процентов простили бы долг до 30 тысяч рублей.