Психиатр рассказала, как финансовые трудности влияют на романтические отношения Психиатр Гридчик: финансовые проблемы влияют на снижение либидо у партнеров

Москва7 окт Вести.Финансовые проблемы в отношениях могут негативно сказываться на сексуальном влечении партнеров. Об этом в разговоре с NEWS.ru заявила врач-психиатр ФНКЦ ФМБА России Мария Гридчик.

По ее словам, переживания из-за долгов, кредитов и нестабильного дохода могут поддерживать хронический стресс. В таком состоянии мозг воспринимает происходящее как угрозу и направляет ресурсы прежде всего на обеспечение безопасности, из-за чего интимная близость может отойти на второй план.

Кортизол играет в этом процессе ключевую роль. При длительном стрессе высокий уровень гормона подавляет тестостерон, который участвует в формировании сексуального желания у мужчин и женщин подчеркнула психиатр

Потеря работы, неудачи в бизнесе или накопившиеся долги могут вызывать чувство стыда и неуверенности, заставляя человека замыкаться и избегать эмоциональной уязвимости, добавила Гридчик.

Для многих мужчин давление усиливается из-за роли "добытчика": если возможность обеспечивать семью оказывается под угрозой, вместе с ней может снижаться самооценка и либидо заключила она

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