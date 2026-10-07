Москва7 октВести.Финансовые проблемы в отношениях могут негативно сказываться на сексуальном влечении партнеров. Об этом в разговоре с NEWS.ru заявила врач-психиатр ФНКЦ ФМБА России Мария Гридчик.
По ее словам, переживания из-за долгов, кредитов и нестабильного дохода могут поддерживать хронический стресс. В таком состоянии мозг воспринимает происходящее как угрозу и направляет ресурсы прежде всего на обеспечение безопасности, из-за чего интимная близость может отойти на второй план.
Кортизол играет в этом процессе ключевую роль. При длительном стрессе высокий уровень гормона подавляет тестостерон, который участвует в формировании сексуального желания у мужчин и женщинподчеркнула психиатр
Потеря работы, неудачи в бизнесе или накопившиеся долги могут вызывать чувство стыда и неуверенности, заставляя человека замыкаться и избегать эмоциональной уязвимости, добавила Гридчик.
Для многих мужчин давление усиливается из-за роли "добытчика": если возможность обеспечивать семью оказывается под угрозой, вместе с ней может снижаться самооценка и либидозаключила она
Ранее психолог-сексолог Александра Миллер рассказала, какой тип мужчин для отношений предпочитают россиянки. По ее словам, жительницы России чаще отдают предпочтение интеллигентным и романтичным мужчинам.