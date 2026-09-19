Москва19 сен Вести.Клинический психолог, сексолог Юлия Агапитова в интервью ИС "Вести" рассказала, какие риски несет в себе роман с коллегой по работе.

Самый главный - риск разрыва. По данным опроса, 71% людей уверены, что после расставания продолжать профессиональное взаимодействие будет практически невозможно. Представьте себе, вы расстались, а завтра вам в одном кабинете сидеть… Как бы цинично это ни звучало, будьте готовы к разрыву. А второй риск - это размывание границ, потому что служебные романы способствуют тому, что вы легко теряете грань между личным и рабочим объяснила психолог

По ее словам, с точки зрения психологии работает несколько механизмов, которые приводят к служебным романам. Среди них - долгое нахождение рядом, ведь коллеги проводят вместе на работе по 8-10 часов, а также разделение общих ценностей и целей, когда люди вместе работают над одним проектом, переживают за сроки и радуются победам.

Офис - это давно не безэмоциональное пространство; если честно, мужчины, по статистике, в четыре раза чаще женщин считают работу подходящим местом для знакомств. А где еще знакомиться? Мы живем на работе… Опасно не влюбляться, опасно терять голову. Начиная роман на работе, мы должны понимать, что будут последствия, а за них нужно нести ответственность сказала Юлия Агапитова

Специалист также посоветовала не торопиться афишировать служебный роман на работе и прежде всего оценить все риски.