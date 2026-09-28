HR-эксперт рассказал, на какие темы говорить с начальником опасно HR-эксперт Мурадян: беседы на личные темы с начальством могут навредить

Москва28 сен Вести.Излишняя откровенность в разговорах с руководством на тему личной жизни может обернуться для сотрудников манипуляциями и жестким давлением со стороны начальства. Об этом рассказал HR-эксперт Гарри Мурадян изданию "Абзац", указав на то, что работникам важно сохранять профессиональную дистанцию, чтобы личные уязвимости не стали инструментом шантажа на рабочем месте.

Нежелательно делиться интимными подробностями, личной жизнью, сплетнями или слухами. Нельзя обсуждать какие-то секреты и конфиденциальные документы, которые вам вверили в рамках служебной работы, особенно если прямой запрет пришел от вышестоящего начальства сказал он

По словам HR-эксперта, чрезмерное доверие начальнику в бытовых и личных вопросах нередко может сыграть против самого подчиненного, если в дальнейшем возникнут спорные ситуации или вопросы, связанные с карьерой. Раскрытие слабых мест дает недобросовестным руководителям возможность использовать полученную информацию в своих интересах, предупредил эксперт.

Мурадян пояснил, что опасность заключается в возможном злоупотреблении такими сведениями. Если начальство будет знать уязвимые стороны сотрудника, оно может начать давить на них или использовать эту информацию для шантажа. Эксперт подчеркнул, что допускать подобное не следует.

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