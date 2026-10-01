Психолог рассказала, какой тип мужчин для отношений предпочитают россиянки Россиянки стали чаще выбирать для отношений романтичных мужчин

Москва1 окт Вести.Жительницы России все чаще отдают предпочтение интеллигентным, романтичным мужчинам, заявила психолог-сексолог Александра Миллер изданию NEWS.ru.

Такие (выглядящие более интеллигентно – прим. ред.) парни бессознательно считываются как более романтичные, более чуткие, способные думать о женщине, а не только о себе и достижении своих целей сказала специалист

Что же касается явно маскулинных мужчин (с развитой мускулатурой и тяжелой челюстью), такой образ все чаще ассоциируется не с надежностью, а с эгоцентризмом, пояснила Миллер.

По ее словам, важным для девушки становится то, что с партнером можно чувствовать эмоциональную безопасность. Они также ищут молодых людей, способных проявлять эмпатию и ответственность.