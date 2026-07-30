Почти половина россиян считает женщин с макияжем более привлекательными KP.RU: 46% опрошенных россиян считают, что женщина красивее с макияжем

Москва30 июл Вести.46% россиян считают, что женщины с макияжем выглядят более привлекательными и ухоженными. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного KP.RU.

Респонденты при этом отмечали, что косметика должна лишь подчеркивать естественную красоту и делать правильные акценты, а не менять внешность.

При этом 41% участников опроса заявили, что естественная красота привлекательнее макияжа. По их мнению, внешний вид в большей степени зависит от уверенности в себе, чем от использования декоративной косметики.

Еще 13% выбрали вариант "другое". Они считают, что привлекательность человека определяется прежде всего внутренними качествами, добротой, улыбкой и отношением к окружающим.

Опрос проводился среди подписчиков KP.RU в социальных сетях, в нем приняли участие 800 человек.