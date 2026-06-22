Москва22 июнВести.Почти половина женщин России считают врачей самыми привлекательными мужчинами для отношений, передает ТАСС со ссылкой на исследование дейтинг-сервиса Mamba.
Согласно его результатам, 8 из 10 женщин признались, что профессия влияет на первоначальный интерес к мужчине, а для 22% опрошенных важнее внешность и характер.
Самыми привлекательными для россиянок стали врачи: их выбрали 48% женщинговорится в сообщении
На втором месте оказались бизнесмены (31%), на третьей строчке по предпочтениям – стоматологи (26%).
В топ профессий также вошли инженеры, юристы и адвокаты, военные, программисты и пилоты.
Кроме того, вступить с врачами в брак хотели бы 40% женщин, показало исследование.