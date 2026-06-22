Самыми привлекательными мужчинами для отношений россиянки назвали врачей Россиянки считают врачей самыми привлекательными мужчинами для отношений

Москва22 июн Вести.Почти половина женщин России считают врачей самыми привлекательными мужчинами для отношений, передает ТАСС со ссылкой на исследование дейтинг-сервиса Mamba.

Согласно его результатам, 8 из 10 женщин признались, что профессия влияет на первоначальный интерес к мужчине, а для 22% опрошенных важнее внешность и характер.

Самыми привлекательными для россиянок стали врачи: их выбрали 48% женщин говорится в сообщении

На втором месте оказались бизнесмены (31%), на третьей строчке по предпочтениям – стоматологи (26%).

В топ профессий также вошли инженеры, юристы и адвокаты, военные, программисты и пилоты.

Кроме того, вступить с врачами в брак хотели бы 40% женщин, показало исследование.