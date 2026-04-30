Почти 60% россиянок хотя бы раз мечтали о романе с пожарным

В службе знакомств рассказали о мечтах россиянок завести роман с пожарным Почти 60% россиянок хотя бы раз мечтали о романе с пожарным

Москва30 апр Вести.Шесть из десяти россиянок хотя бы раз мечтали о романе с пожарным, передает РИА Новости. В сервисе онлайн-знакомств "Мамба" объяснили, что у многих женщин эта профессия ассоциируется с ответственностью, смелостью и сильным характером.

Около 58% россиянок признаются, что хотя бы раз мечтали о романе с пожарным говорится в исследовании

При этом около половины женщин ценят в пожарных внутренний стержень, около 39% – хладнокровие в критических ситуациях, а примерно 36% женщин привлекает физическая форма представителей этой профессии.

Кроме того, треть опрошенных женщин признались, что рядом с таким мужчиной легко почувствовать себя "как за каменной стеной".

Сегодня, 30 апреля, в России отмечается День пожарной охраны.