Москва28 сен Вести.Женщины готовы снижать свои требования к мужчинам и даже содержать их, поскольку устают от поисков успешного партнера. Об этом ИС "Вести" заявил психолог Андрей Зберовский.

Большинство жительниц Москвы готовы содержать своего мужчину в трудный для него период. Такую ситуацию для себя допускают 72% девушек, свидетельствуют результаты опроса, заказанного популярной платформой знакомств.

По мнению Зберовского, такой результат не может не вызывать удивления.

Я с удивлением наблюдаю такие цифры, потому что, занимаясь практикой, ежедневно вижу женщин, которые по-прежнему хотят видеть в мужчине сильное плечо, в том числе финансово сильное плечо. Никому не нужны проблемные субъекты. Другое дело, что, к сожалению, женщинам все труднее находить себе в этом мире успешных мужчин. А данный случай я объясняю актом отчаяния. Женщины устают искать себе состоявшегося, успешного. Некое ощущение безнадежности постепенно начинает входить в женские головы. И это весьма печальная картина отметил он

При этом, сказал психолог, у многих женщин есть ощущение роли спасительниц.

Многие женщины считают, что они придут в жизнь мужчины, спасут и поддержат его, что станет стартером к успехам в его жизни. А потом женщины будут, естественно, манипулировать мужчиной и попрекать его этим сказал он

Андрей Зберовский полагает, что в регионах женщины все же придерживаются консервативной традиции.

В регионах у женщин больше сохраняется запрос на классического мужчину, чтобы мужчина был мужчиной. Настоящий девиз женщин простой: от появления в жизни мужчины ее женская жизнь должна улучшаться, а не усложняться. Это классическая, консервативная, нормальная и здоровая женская позиция. Поэтому от мужчин они требуют более активной, деловой и ответственной позиции подчеркнул психолог

В целом, уверен Андрей Зберовский, большинство мужчин не хотят становиться альфонсами в отношениях, стратегия сесть на шею женщины - не очень популярная.