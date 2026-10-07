Психолог Нацева: прошлый опыт заставляет женщин выбирать одних и тех же мужчин

Психолог объяснила, почему женщины выбирают одних и тех же партнеров Психолог Нацева: прошлый опыт заставляет женщин выбирать одних и тех же мужчин

Москва7 окт Вести.Прошлый опыт и схожие модели поведения могут стать причиной, из-за которой женщины выбирают мужчин одного типажа. Об этом заявила NEWS.ru психолог Стояна Нацева.

Она отметила, что иногда эмоциональное влечение к партнеру может возникать в том случае, если его внимание постоянно приходится завоевывать.

Если у женщины много лет сохраняется убеждение, что любовь нужно заслужить, ей может быть сложно почувствовать ценность спокойного и доступного мужчины. Зато партнер, чье внимание приходится постоянно завоевывать, способен вызывать сильные эмоции пояснила Нацева

Психолог отметила, что женщина будет выбирать партнера по одним и тем же критериям ровно до тех пор, пока не поменяет представление о самой себе и о том, какими должны быть отношения.

Ранее эксперты рассказали, какой тип мужчин для отношений предпочитают россиянки. Как сообщалось, женщины все чаще отдают предпочтение интеллигентным, романтичным мужчинам.