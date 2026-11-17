Психолог назвала причины токсичного поведения в отношениях Психолог Минаева: человек может быть токсичным по привычке

Москва17 ноя Вести.Многие паттерны токсичного поведения могут закрепляться с детства в родительской семье, поэтому уже во взрослой жизни человек может так вести себя со своим партнером по привычке. Об этом ИС "Вести" заявила психолог Наталия Минаева.

При этом сам человек может даже не понимать, что ведет себя с партнером токсично.

Часто это бывает привычка. Человек привык быть токсичным. Например, он рос в семье, где приняты токсичные отношения. Таких семей, кстати, очень много, и это не имеет отношения никакого к образованию, интеллигентности и так далее. Токсичные отношения могут быть абсолютно в любой семье. И если ребенок растет в токсичной среде, он усваивает эту модель поведения, для него это абсолютная норма. И он идет в мир, уже будучи взрослым человеком с этой моделью. И он очень часто даже не понимает, что он ведет себя токсично сказала психолог

Как отмечает Минаева, если токсичный человек встречает партнера, который готов быть с ним, то такие отношения могут просуществовать очень долго.

Но если токсичный человек встречает партнера, который не приемлет токсичных отношений, вначале он может маскироваться под другие отношения. Но впоследствии, когда жертва токсичных отношений понимает, что это нездоровая ситуация, то она принимает решение уйти и очень часто уходит добавила психолог

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