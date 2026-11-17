Эксперт рассказала, из-за чего россияне чаще всего ссорятся с близкими Эксперт Изнова: беспорядок чаще всего становится причиной ссор с близкими

Москва17 ноя Вести.Чаще всего россияне конфликтуют с близкими из-за беспорядка в доме, заявила в беседе с NEWS.ru категорийный директор SOKOLOV Таисия Изнова. Она отметила, что каждый третий опрошенный ссорился с родными из-за забытых просьб и обещаний.

Чаще всего из-за мелочей россияне ссорятся с партнером, так ответили 58% опрошенных. На втором месте оказались родители (38%), а на третьем — дети (21%). Поводы для разногласий в основном бытовые. Больше половины респондентов (58%) назвали посуду, беспорядок и разбросанные вещи, каждый третий (33%) — забытые просьбы, обещания и важные даты. Еще 29% конфликтуют из-за телефона во время разговора, а 26% — из-за опозданий и долгих сборов отметила Изнова

По ее словам, россияне замечают обиду по ответам "нормально" и "ничего" (28%), в то время как прямо о своих чувствах говорят лишь в 21% случаев.

Эксперт отметила, что 18% опрошенных обращают внимание на односложные ответы, а 11% беспокоятся из-за внезапной вежливости. Специалист добавила, что для 8% точка в конце сообщения становится сигналом.

Ранее психолог и сексолог Александра Миллер рассказала, что отношения после измены невозможно оставить прежними – они либо заканчиваются, либо трансформируются во что-то новое.