Эксперт объяснила, почему молодежь не может решить бытовые проблемы Омельченко: молодежи проще вызвать специалистов для решения бытовых проблем

Москва17 ноя Вести.Молодые люди в России для решения бытовых проблем предпочитают вызвать специалистов, чем делать работу самостоятельно. Об этом ИС "Вести" заявила директор Центра молодежных исследований "Высшей школы экономики" Елена Омельченко.

По ее словам, молодежь не может решить бытовые проблемы самостоятельно по трем причинам.

Первое, это исключительно особая забота родителей о детях, которые освобождают в определенной степени от домашних задач. Второе – это, конечно, время, и если тем более мы говорим о школе, то это гонка за отметками, за ЕГЭ, очень напряженная ситуация. Ну и, наверное, еще какая-то причина может быть связана с развитостью сервисов, которые развелись очень активно. И на самом деле и родители, не только дети, скорее попросят и вызовут сантехника с высокой квалификацией, чем возьмутся сами чинить унитаз или батарею сказала эксперт

Эксперт отметила, что сейчас при решении любых проблем, в том числе и домашних, делается ставка на привлечение профессионалов.

Я думаю, что у всех снижаются вот эти вот навыки работы с домашними задачами, потому что намного проще и без последствий все-таки заказать профессионала, чтобы он все сделал достаточно точно отметила Омельченко

Ранее сообщалось, что около 62% россиян не способны самостоятельно устранить мелкие бытовые неполадки, причем среди молодежи в возрасте от 18 до 35 лет доля таких людей достигает 76%.