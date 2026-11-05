Москва5 ноя Вести.Россияне все чаще меняют профессию после 40 лет – на это влияют накопленная усталость, недостаточный доход и стремительно меняющийся рынок труда. Об этом ИС "Вести" рассказала руководитель проектного офиса Центра карьеры Президентской академии (РАНХиГС) Ольга Хорошавина.

По ее словам, за 20 лет работы в одной сфере у человека накапливается усталость, а прежняя профессия зачастую перестает приносить желаемый доход.

Первая причина – это некая накопленная усталость. Естественно, человек вот на протяжении там 20 лет работает в одной сфере, и, конечно же, хочется что-то поменять. И в какой-то момент понимает, что больше не хочет этим заниматься и хочет идти дальше. Вторая – это доход. Иногда прежняя профессия перестает давать тот уровень, который бы хотелось бы, и человек переходит на более перспективные направления заявила Хорошавина

Эксперт также отметила и изменения на рынке труда, которые часто заставляют людей менять сферу деятельности.

Третья причина – это сам рынок труда. Он меняется настолько быстро, что оставаться уже в старой профессии ну уже просто невыгодно, и хочется идти дальше. Конкуренция за рабочие места усилилась, соискателей стало больше, предложений меньше. Ну и, соответственно, смена профессии после сорока – это уже не исключение, а уже устойчивый тренд сообщила Хорошавина

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