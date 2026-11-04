Аналитики назвали самые высокооплачиваемые профессии в Москве Аналитики: программист является самой высокооплачиваемой профессией в Москве

Москва4 ноя Вести.Самыми высокооплачиваемыми профессиями в Москве по итогам октября стали программист, продукт-менеджер и бизнес-аналитик. Об этом свидетельствуют данные аналитиков сервиса SuperJob, которые приводит РИА Новости.

Согласно их данным, медианная зарплата программиста на языке Java составила 340 тыс. рублей, продукт-менеджера - 330 тыс., а бизнес-аналитика - 250 тыс. рублей в месяц. Также в пятерку наиболее высокооплачиваемых профессий вошли инженер строительного контроля (200 тыс.) и водитель большегрузного транспорта (190 тыс. рублей) говорится в публикации

В то же время, согласно выводам аналитиков, существеннее всего по сравнению с 2025 годом выросли медианные зарплаты специалистов по розничному кредитованию - на 23% до 135 тыс. рублей, а также токарей-расточников и специалистов по взысканию задолженности - на 17% до 140 тыс. рублей.

Ранее сообщалось, что Ямало-Ненецкий автономный округ, Чукотка и Магаданская область лидируют в рейтинге высоких зарплат в России.