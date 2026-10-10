Среди специалистов без опыта больше зарабатывают в Москве водители-экспедиторы

Названа вакансия с самой высокой зарплатой в Москве для людей без опыта Среди специалистов без опыта больше зарабатывают в Москве водители-экспедиторы

Москва10 окт Вести.От 70 тысяч рублей начинается зарплата в Москве на старте у водителя-экспедитора, она считается самой высокой в городе среди специалистов без опыта, сообщили РИА Новости в сервисе SuperJob.

Неопытные специалисты в Москве получают зарплату 55-70 тысяч рублей. Больше всего готовы платить водителю-экспедитору – их заработок в месяц стартует от 70 тысяч рублей говорится в сообщении

В данном рейтинге находятся оператор производственной линии (65 тысяч рублей) и продавец-консультант (60 тысяч рублей).

Ранее в Росстате рассказали, что средняя заработная плата в июле превысила 100 тысяч рублей в 22 регионах России, а в двух - была выше 200 тысяч рублей.