РБК: зарплатные предложения курьерам в Москве выросли до 140 тысяч рублей

В Москве выросли зарплаты курьеров РБК: зарплатные предложения курьерам в Москве выросли до 140 тысяч рублей

Москва6 ноя Вести.Работодатели в Москве начали предлагать курьерам такую же зарплату, как специалистам с высшим образованием. Об этом пишет РБК со ссылкой на результаты исследования SuperJob.

По данным аналитиков, медианные зарплатные предложения курьерам в столице выросли на 8% за год — со 130 тысяч до 140 тысяч рублей в месяц. Для сравнения, столько же предлагают обладателям вузовских дипломов, а квалифицированным работникам без высшего образования — 105 тысяч рублей.

Также исследование показало, что число вакансий в службах доставки за последние три месяца увеличилось на 6%. Специалисты связывают это с началом сезона распродаж и предновогодним шопингом.

Ранее проведенный опрос показал, что более половины российских старшеклассников (52%) готовы выбрать нелюбимую профессию, если она будет хорошо оплачиваться.