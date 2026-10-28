Исследование: россияне в среднем могут купить на зарплату 585 бургеров

Аналитики подсчитали, сколько бургеров россияне могут купить на среднюю зарплату Исследование: россияне в среднем могут купить на зарплату 585 бургеров

Москва28 окт Вести.На среднемесячную зарплату житель России во втором квартале 2026 года может позволить себе 585 бургеров, что на 2% больше, чем годом ранее (574 штуки). Об этом свидетельствуют данные компании "Ромир", подготовленные для РИА Новости.

Показатель рассчитывался на основе стоимости популярных бургеров в заведениях общепита и статистики Росстата о средней зарплате. Лидером по доступности стал Москва — 979 бургеров (правда, годом ранее было 1004). Жителям Санкт-Петербурга доступно 718 бургеров (+1% к прошлому году).

Среди федеральных округов самые высокие значения — у Дальневосточного (740 штук), Центрального (714) и Северо-Западного (634). Далее следуют Уральский (616), Сибирский (569), Южный (453) и Приволжский (426) округа. Замыкает рейтинг Северо-Кавказский округ — 339 бургеров.

Заметнее всего индекс вырос в Южном (+10%), Уральском (+9%) и Дальневосточном (+8%) округах. В Приволжском он снизился на 2%, в остальных остался примерно на уровне прошлого года.

Согласно данным Росстата, средняя зарплата в июле 2026 года составила почти 109,5 тыс. рублей (+9,5% к прошлому году).