Новый Уренгой и Салехард лидируют в рейтинге городов РФ по уровню зарплат

Исследование: Новый Уренгой и Салехард возглавили топ городов по уровню зарплат Новый Уренгой и Салехард лидируют в рейтинге городов РФ по уровню зарплат

Москва12 окт Вести.Новый Уренгой и Салехард возглавили рейтинг российских городов по уровню зарплат. Об этом свидетельствует исследование РИА Новости.

Первое место среди исследованных городов пятый год подряд занял Новый Уренгой. Чистая зарплата там превышает стоимость фиксированного набора товаров и услуг почти в шесть раз. Вторую строчку занял Салехард, а третью – Анадырь говорится в сообщении

По итогам первой половины 2026 года средняя зарплата в России достигла 119,2 тысяч рублей, показав годовой прирост на 11,6%. При этом лидером по абсолютной величине доходов стал Анадырь, где средний показатель превысил 238,6 тысяч рублей. Второе место заняла Москва с результатом около 194 тысяч рублей.

По мнению специалистов, высокий номинальный доход не всегда означает высокую покупательную способность. Так, наихудшая ситуация зафиксирована в Нальчике и Грозном. В этих городах средняя зарплата покрывает стоимость базового набора товаров и услуг примерно в 2 раза.